The Real Truth: LOCKDOWN KILLED THOUSANDSWhat the UK COVID19 Inquiry Failed to tell you Freedom PodcastNov 24, 2025
Below is official proof of a lockdown calamity not a COVID calamity. Many popular UK covid critic 'inquiry experts' were rolled out past week to claim to the public the UK inquiry is a 'whitewash' etc yet i bet good money none of them have even watched the inquiry or read a single witness statement in 2 years. And even when you have the Scottish COVID inquiry dropping truth bombs since October 2023 bombs who cares? What more do people want to hear?
1. Isolation leading to death-
https://biologyphenom.substack.com/p/breakinguk-covid-19-inquiry30-jun-338?utm_source=publication-search
https://biologyphenom.substack.com/p/newscottish-covid-19-inquiry16-dec
https://biologyphenom.substack.com/p/newuk-covid-19-inquiry29-jul-2025?utm_source=publication-search
2. Anti-psychotic prescribing leading to death-
https://biologyphenom.substack.com/p/newuk-covid-19-inquiry23-jul-2025?utm_source=publication-search
3.Blanket DNACPRs and withdrawal of healthcare-
https://biologyphenom.substack.com/p/newuk-covid-19-inquiry30-jul-2025?utm_source=publication-search
https://biologyphenom.substack.com/p/newuk-covid-19-inquiry16-jul-2025?utm_source=publication-search
https://biologyphenom.substack.com/p/newscottish-covid-19-inquiry17-jun-273
4-The vulnerable 'targeted' with DNACPR-
https://biologyphenom.substack.com/p/newscottish-covid-19-inquiryimpact?utm_source=publication-search
5-Euthanasia/End of life drugs-
https://biologyphenom.substack.com/p/newuk-covid-19-inquiry1-jul-2025-8f9?utm_source=publication-search
https://biologyphenom.substack.com/p/newuk-covid-19-inquiry1-jul-2025-a8c?utm_source=publication-search
6-No inquests into deaths-
https://biologyphenom.substack.com/p/newuk-covid-19-inquiry4-nov-2025?utm_source=publication-search
https://biologyphenom.substack.com/p/newuk-covid-19-inquiry4-nov-2025-930?utm_source=publication-search
7-Human rights discarded-
https://biologyphenom.substack.com/p/newuk-covid-19-inquiry10-jul-2025?utm_source=publication-search
https://biologyphenom.substack.com/p/newuk-covid-19-inquiry7-jul-2025?utm_source=publication-search
https://biologyphenom.substack.com/p/breakingscottish-covid-inquiry-closing-ea4?utm_source=publication-search
Why did those admittedly harmed the most from the brutal and inhumane human rights depriving lockdown restrictions then die the most?
